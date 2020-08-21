أسعار النفط تنخفض بنسبة 1%

2020-08-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت أسعار النفط تراجعًا اليوم بنسبة واحد بالمئة، عقب ارتفاع مفاجئ لطلبات إعانة البطالة الأمريكية، في إشارة إلى تعافي الاقتصاد.

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وانخفض خام برنت 47 سنتًا بما يعادل واحدًا بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 44.90 دولار للبرميل.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر على تراجع 35 سنتًا أو 0.8 بالمئة إلى 42.58 دولار للبرميل.

كما انخفض عقد غرب تكساس تسليم أكتوبر الأنشط 29 سنتًا أو 0.7 بالمئة ليسجل 42.82 دولار.

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