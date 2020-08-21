شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تعقيم الحدائق العامة بالمدينة باستخدام 15 ألف لتر من المواد المطهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

عملت أمانة منطقة المدينة المنورة، على تعقيم الألعاب والمرافق في الحدائق العامة، حيث استخدمت 15 ألف لتر مواد مُطهرة ومُعقمة خلال الأيام الماضية.

وكانت أمانة المدينة المنورة، قد أعادت فتح الحدائق، أمس الخميس، بعد أشهر من إغلاقها؛ بسبب الجائحة.

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