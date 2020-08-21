رياح نشطة وأتربة مثارة على الجوف

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):نبهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة برياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق بالجوف.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى المناطق التي ستتأثر بالرياح النشطة في الجوف ومنها القريات ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة بدأت اليوم الجمعة في الساعة ١٢:١٥ صباحًا وتنتهي في الساعة ٣ مساءً.
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