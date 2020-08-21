مصادر لـ«عاجل»: اعتماد من يلزم من المعلمين أو الإداريين بدور المرشد الصحي

أكدت مصادر لـ«عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا إلى جميع مدارس التعليم وتحفيظ القرآن ورياض الأطفال الحكومية والأهلية والمعاهد ومراكز التدريب النوبًي والمباني الإدارية فيه بناء على تعميم وزير التربية والتعليم والمشير إلى قرار مجلس الوزراء الموقر والمتضمن تحديد اثنين من المعلمين في كل مدرسة يزيد طلابها على ١٠٠ طالب، ومعلم واحد في المدارس التي يبلغ عدد طلابها ١٠٠ طالب أو أقل لمساعدة الممرض في تنفيذ مهمات الصحة المدرسية.

وأوضحت المصادر أنه استنادًا إلى التعميم بشأن تكليف مرشدين صحيين في المدارس العامة والمساهمة في تنفيذ برامج تعزيز الصحة والتوعية الصحية في المدارس وتفعيل دور العيادة الصحية.

وأشارت المصادر إلى أنه نظرًا لما تتطلبه المرحلة الحالية من متابعة مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة فيروس كورونا المستجد، ورصد الحالات الإيجابية والمشتبه طالبت الوزارة اعتماد من يلزم من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بمهام الصحة المدرسية (المرشد الصحي).

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