السعودية اليوم / "مدني الشرقية": إخماد حريق نشب في مستودعات تحوي ألعاب أطفال



الدمام 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني أنهم تلقوا بلاغاً عند الساعة (13:00) من مساء اليوم يفيد بنشوب حريق في ورش ومستودعات تحتوي على كماليات وألعاب أطفال (بصناعية الخضرية) حيث تم إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة.

وبين المقدم الشهراني أن طبيعة المواد المحترقة تسببت في كثافة عالية للأدخنة بالموقع، ومازالت عمليات التبريد قائمة، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات - ولله الحمد - ، فيما تتابع إجراءات التحقيق قائمة لمعرفة أسباب الحادث.

وأشاد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية بجهود الجهات المشاركة بالموقع، ممثلة بشرطة المنطقة الشرقية، وإدارة دوريات الأمن، وإدارة المرور، وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي، والشركة

// انتهى //

00:52ت م

0253



الدمام 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني أنهم تلقوا بلاغاً عند الساعة (13:00) من مساء اليوم يفيد بنشوب حريق في ورش ومستودعات تحتوي على كماليات وألعاب أطفال (بصناعية الخضرية) حيث تم إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة.وبين المقدم الشهراني أن طبيعة المواد المحترقة تسببت في كثافة عالية للأدخنة بالموقع، ومازالت عمليات التبريد قائمة، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات - ولله الحمد - ، فيما تتابع إجراءات التحقيق قائمة لمعرفة أسباب الحادث.وأشاد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية بجهود الجهات المشاركة بالموقع، ممثلة بشرطة المنطقة الشرقية، وإدارة دوريات الأمن، وإدارة المرور، وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية.// انتهى //00:52ت م0253

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