السعودية اليوم / تونس تسجل 133 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا



تونس 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ 2543 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 63 حالة.

// انتهى //

00:21ت م

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تونس 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 97 إصابة محلية و 19 إصابة وافدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ 2543 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 63 حالة.// انتهى //00:21ت م0251

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