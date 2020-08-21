السعودية اليوم / مقتل وإصابة 13 شخصا نتيجة انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد



بغداد 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

قتل وأصيب 13 شخصا بينهم 4 شرطيين نتيجة انفجار عبوة ناسفة في قضاء الدجيل شمال بغداد.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم في بيان صحفي أن عبوة ناسفة انفجرت على عجلتين مدنيتين في منطقة شيخ إبراهيم التابعة لقضاء الدجيل، ما أدى إلى مصرع شرطيين اثنين وأربعة مدنيين.

وتابعت" في الوقت ذاته تعرضت قوة أمنية بعد خروجها إلى مكان الحادث إلى إطلاق نار مباشر من قبل عناصر إرهابية، ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص بينهم شرطيان بجروح.

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