السعودية اليوم / طائرة عسكرية مصرية تحمل مساعدات طبية وغذائية تتوجه للسودان



القاهرة 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

توجهت اليوم طائرة نقل عسكرية مصرية محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية إلى مطار الخرطوم الدولي في إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح المتحدث العسكري المصري عميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم، أنه تم إعداد وتجهيز الشحنة الثالثة من المساعدات العاجلة، بالتنسيق والتعاون بين العديد من المنظمات والمؤسسات المصرية المكلفة من الرئيس المصري بتقديم الدعم الغذائي والطبي للأشقاء بالسودان.

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23:22ت م

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