السعودية اليوم / فرنسا تسجل 4471 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باريس 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

سجلت فرنسا 4471 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية تسجيل 12 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليصبح المجموع 30480 وفاة منذ بدء تفشي الفايروس على الأراضي الفرنسية.

// انتهى //

22:52ت م

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باريس 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسسجلت فرنسا 4471 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و 18638 إصابة في أسبوع واحد، ليرتفع الإجمالي إلى 229814 حالة مؤكدة.وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية تسجيل 12 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليصبح المجموع 30480 وفاة منذ بدء تفشي الفايروس على الأراضي الفرنسية.// انتهى //22:52ت م0238

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