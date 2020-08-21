السعودية اليوم / بوركينافاسو تسجل خمس حالات جديدة بفيروس كورونا



واغادوغو 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في بوركينافاسو تسجيل 5 حالات إصابة، بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في بوركينافاسو ارتفع إلى 1280 حالات مؤكدة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 55 حالة.

// انتهى //

22:05ت م

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واغادوغو 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في بوركينافاسو تسجيل 5 حالات إصابة، بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في بوركينافاسو ارتفع إلى 1280 حالات مؤكدة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 55 حالة.// انتهى //22:05ت م0232

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