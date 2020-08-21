السعودية | منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 15 مقيماً لقاء تبرع كل منهم بدمه (عشر مرات)

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 15 مقيماً لقاء تبرع كل منهم بدمه (عشر مرات) والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:48 صباحًا, 21 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 15 مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وذلك لقاء تبرع كل منهم بدمه ( عشر مرات ).

وفيما يلي أسماء المتبرعين: محمد فتحي أحمد أبوحفيظه، وحيدر صالح محمد سيف، ووسيم أحميدان خليل الحاج، ومهند عبدالسلام عبدالرحمن دقه، وأنس عبدالمنعم الحافظ، وعبدالماجد راغب عاصم الخضري، وعبدالرحمن فاروق أحمد حسن، وداود عبدالغفار حاجي عبدالرحمن، وعثمان حق نواز محمد نواز، وعادل علي أحمد فرحان، وفرانكلين سانتوس فانغيلينان، وباسل علي سعيد بايعشوت، وإبراهيم محمد إبراهيم فوله، ومحمد إياد فهد أسود، ووائل محمد محمود عمار.

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