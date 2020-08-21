السعودية | التحالف يعترض ويدمر طائرة بدون طيار “مفخخة” وصاروخ بالستي على نجران

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التحالف يعترض ويدمر طائرة بدون طيار “مفخخة” وصاروخ بالستي على نجران والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:49 مساءً, 20 أغسطس 2020 م المناطق - واس صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية، كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف – ولله الحمد – من اعتراض وتدمير عدد (1) صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران).

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