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استدعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات الحارس عبد الله الشمري للانضمام إلى المعسكر الحالي المقام في مدينة الدمام والذي يستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.
ويأتي المعسكر استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".
وكان "أخضر" الصالات واصل، أمس الخميس، تدريباته على صالة وزارة الرياضة بالدمام بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي حرص على عدم إجهاد اللاعبين مكتفيًا بحصة تدريبية خفيفة اختتمها بمناورة شهدت مشاركة اللاعب عبد العزيز العلوني بعد تماثله للشفاء من الإصابة.المنتخب السعودي
21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 12:53 AM
للمشاركة في بطولة كأس آسيا
استدعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات الحارس عبد الله الشمري للانضمام إلى المعسكر الحالي المقام في مدينة الدمام والذي يستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.
ويأتي المعسكر استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".
وكان "أخضر" الصالات واصل، أمس الخميس، تدريباته على صالة وزارة الرياضة بالدمام بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي حرص على عدم إجهاد اللاعبين مكتفيًا بحصة تدريبية خفيفة اختتمها بمناورة شهدت مشاركة اللاعب عبد العزيز العلوني بعد تماثله للشفاء من الإصابة.
، أخضر الصالات يواصل استعداداته .. والمدرب يستدعي الشمري ،
المصدر : الخليج 365
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