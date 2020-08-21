، الأردن تعلق جميع أنشطة كرة القدم بما فيها دوري المحترفين 14 يومًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تسجيل إصابات جديدة بـ" كورونا

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، تعليق دوري المحترفين وجميع البطولات والأنشطة الفنية والإدارية في الاتحاد، ابتداءً من الجمعة، ولمدة 14 يومًا.

واستند الاتحاد في قراره إلى مصفوفة الإجراءات في خطة الطوارئ ومع ارتفاع مؤشر الخطورة، للحفاظ على الأولوية الرئيسة لدى الاتحاد والمتمثلة بسلامة أركان اللعبة والمجتمع المحلي.

جاء القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ للاتحاد، في أعقاب تأكد إصابة خمسة لاعبين من فريق الفيصلي بفيروس كورونا المستجد، وما يتبع ذلك من إجراءات صحية، بعزل المصابين، وكل زملائهم بالفريق من لاعبين ومدربين وإداريين، إلى جانب إخضاع جميع المخالطين لهم من الفرق الأخرى والكوادر التنظيمية، لفحوص طبية عاجلة، وفق البروتوكول الصحي المتبع.فيروس كورونا الجديد