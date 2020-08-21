- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
صرح المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان بن عبدالله العسيري، بأن ما يتم تداوله عن فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم والزيارة لمدة 24 ساعة؛ هو خبر قديم يعود تاريخه لعام ١٤٢٨هـ، مشيراً بأن الوكالة مستمرة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة المصلين.
وأوضح "العسيري" أن المسجد النبوي يغلق بعد صلاة العشاء بساعة، ويفتح قبيل الفجر بساعة، مؤكداً أن الصلاة في الحرم القديم مقتصرة على عدد يسير من العاملين في المسجد النبوي وذوي الجنائز.
وأشار "العسيري" إلى أن الزيارة للسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- لازالت معلقة، وأن وكالة شؤون المسجد النبوي، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية، حريصة كل الحرص على المحافظة على صحة وسلامة زوار المسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم بكل راحة واطمئنان، مؤكداً على وجوب أخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد النبوي
21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 12:13 AM
الصلاة فيه مقتصرة على عدد يسير من العاملين وذوي الجنائز.. والزيارة لازالت معلقة
صرح المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان بن عبدالله العسيري، بأن ما يتم تداوله عن فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم والزيارة لمدة 24 ساعة؛ هو خبر قديم يعود تاريخه لعام ١٤٢٨هـ، مشيراً بأن الوكالة مستمرة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة المصلين.
وأوضح "العسيري" أن المسجد النبوي يغلق بعد صلاة العشاء بساعة، ويفتح قبيل الفجر بساعة، مؤكداً أن الصلاة في الحرم القديم مقتصرة على عدد يسير من العاملين في المسجد النبوي وذوي الجنائز.
وأشار "العسيري" إلى أن الزيارة للسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- لازالت معلقة، وأن وكالة شؤون المسجد النبوي، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية، حريصة كل الحرص على المحافظة على صحة وسلامة زوار المسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم بكل راحة واطمئنان، مؤكداً على وجوب أخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات.
، "الجمعان": ما يتم تداوله عن فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم "إشاعة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الجمعان": ما يتم تداوله عن فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم "إشاعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.