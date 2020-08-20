شكرا لقرائتكم وزير الصحة: تمديد التعليم عن بعد في هذه الحالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير الصحة: تمديد التعليم عن بعد في هذه الحالة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير الصحة توفيق الربيعة إنه “سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا “، وهو اللقاء الذي سيعرض يوم غدٍ الجمعة في برنامج “سؤال مباشر” مع الإعلامي خالد مدخلي على شاشة العربية.
وتابع وزير الصحة أنه “سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر “لقاح”، و”أنا لست طبيبًا”.
جاء ذلك في برومو بشأن أهم الأسئلة التي ستتناولها حلقة لوزير الصحة توفيق الربيعة مع قناة “العربية” غدًا الجمعة.
وتناقش الحلقة ما يلي: “هل كانت البنية التحتية وأعداد الأسرّة كافية لاستقبال مصابي كورونا في السعودية؟ ما الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة لإنشاء مستشفيات ميدانية مع بداية انتشار الفيروس؟ كيف تعاملت وزارة الصحة مع مشكلة العمالة المخالفة وانتشارها في الأحياء الشعبية والعشوائية؟”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: تمديد التعليم عن بعد في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.