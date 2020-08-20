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شاهد.. أمطار تلطف الأجواء بمحافظات تهامة عسير
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - تهامة عسير
شهدت محافظات تهامة عسير” المجاردة، بارق، محايل، رجال ألمع ” اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة شملت معظم أرجاء المحافظات سالت على أثرها عدد من الشعاب جعلها الله سقيا رحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
وكان قد أهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعيًا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa.
وأكد السـيّد بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.
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