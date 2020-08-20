التعليم الإلكتروني وعن بعد تحت إشراف عهود الفارس

2020-08-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارًا بتكليف الدكتورة عهود بنت عبدالله الفارس مشرفًا عامًا على الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بوزارة التعليم.

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وقالت الدكتورة الفارس أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم على ثقته بمنحي الإشراف على التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في هذه المرحلة التي تشكّل منعطفًا جديدًا لتطوير الأدوات والإستراتيجيات التعليمية الإلكترونية، وتزامنًا مع استئناف الدراسة عن بعد، وتخصيص منصة إلكترونية “مدرستي”، كحاضنة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وأضافت الفارس أن المرحلة القادمة تمثل خطوة استشرافية لمستقبل التعليم في المملكة بما تحمله من تغيّرات، وإسهامات، وتجارب، مهّدت لرسم خارطة واضحة لتطوير أدواتنا، وتعزيز جودة منتجنا التعليمي، مبينةً أن وزارة التعليم شرعت في التعليم الإلكتروني كأحد الخيارات المستدامة للعملية التعليمية، الأمر الذي قاد لاستحداث إدارة عامة للتعليم الإلكتروني، وإضافة هيكلها التنظيمي ضمن هيكلة الوزارة، ولتكون المظلة الرسمية لمنظومة التعليم الإلكتروني الموحد (منصة مدرستي، وقنوات عين للدروس).

وأشارت إلى أن التعليم الإلكتروني على الرغم مما يواجهه من تحديات كبيرة على مستوى العالم نتيجة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أنه في المملكة وبدعم لامحدود من القيادة الرشيدة والجهات ذات العلاقة نجح في استيعاب هذه الظروف، وتوفير فرص تعلّم إلكتروني للجميع، وذلك عبر الاستفادة من فرص تطوير وتطبيق أدوات وأنظمة وبرامج التعلّم عن بعد، موضحة أن وزارة التعليم تسعى إلى أن يكون التعليم الإلكتروني أحد الأهداف التي تعمل على تطويره وإعادة تشكيله، بما يضمن نجاح العملية التعليمية واستمراريتها.

وأوضحت الفارس أن فكرة منصة “مدرستي” جاءت استجابةً للأوضاع الراهنة، ولتكون مرجعًا رئيسًا للطلاب والطالبات في توفير فرص التعليم والتعلّم الذاتي وإتاحة التنقل بين محتويات الموقع الإلكتروني والحصول على المعلومة والفائدة العلمية بمتابعة من المعلّم وولي الأمر، داعية الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات والمجتمع التعليمي للاستفادة من أنظمة التعليم عن بعد واستخدامها والإفادة منها بشكل أمثل، ومعرفة أدوارهم في الرحلة التعليمية وتمكينهم من استخدام أدواتها؛ لتحقيق أهداف العملية التعليمية.

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