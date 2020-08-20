شكرا لقرائتكم خبر ​​​​​​​أمانة جدة تصادر 980 كجم من الخضراوات بالصفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت بلدية الصفا الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة حملاتها الرقابية بجولات ميدانية مكثفة على أحياء النطاق، بهدف مكافحة "البيع العشوائي"، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لمنع المخالفات ومكافحة التلوث البصري في الطرق وداخل الأحياء، وأسفرت هذه الحملة عن مصادرة (980) كجم من الخضراوات وإزالة (14) وإتلاف بسطة عشوائية من الشوارع.

وأوضح رئيس بلدية الصفا المهندس عمرو حافظ، أن البلدية أزالت بسطات الخضار والفاكهة، وسلمت المضبوطات للجمعية الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك، فيما تم تنظيف المواقع من آثار المخلفات بجانب متابعة نظافة جميع أحياء النطاق، مؤكدا استمرار الحملات الميدانية لمتابعة المخالفات.