- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نجحت قوة محافظة الداير الأمنية المشتركة في الأسبوع الأخير؛ في إحباط تهريب ٩٣ كجم من الحشيش، وأكثر من خمسة آلاف حزمة من القات، وذلك أثناء قيامها بمهامها المساندة.
كما نجحت قوة المحافظة المشتركة المكونة من محافظة الداير، وشرطة الداير، والأفواج الأمنية، وحرس الحدود، بإشراف مباشر ومتابعة من محافظ الداير نايف بن لبدة، في إحباط عملية تسلل 100 شخص من مخالفي نظام الإقامة ونظام عبور الحدود، فيما أحبطت القوة تهريب قرابة 700 رأس من المواشي وعدد (2000 كرز دخان)، وتم التحفظ على أكثر من ١٥ مركبة استخدمت في عمليات التهريب.
وأكد محافظ الداير لـ"الخليج 365": أن الجهود في المحافظة مستمرة في مكافحة عمليات التهريب والتسلل بكامل الأجهزة الأمنية، في ظل توجيهات ومتابعة أمير المنطقة ونائبه -حفظهما الله - الداعمة والمحفزة، مشدداً على عدم التهاون أمام محاولات الأعداء لإفساد هذا الوطن الغالي، من خلال عمليات التهريب بكافة أشكالها.
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 11:35 PM
ضبط 700 رأس مواشٍ و2000 كرز دخان مهربة.. و"ابن لبدة": لا تهاون مع إفساد الوطنالداير .. إحباط تهريب 93 كجم من الحشيش وأكثر من 5 آلاف حزمة قات وضبط 100 متسلل
نجحت قوة محافظة الداير الأمنية المشتركة في الأسبوع الأخير؛ في إحباط تهريب ٩٣ كجم من الحشيش، وأكثر من خمسة آلاف حزمة من القات، وذلك أثناء قيامها بمهامها المساندة.
كما نجحت قوة المحافظة المشتركة المكونة من محافظة الداير، وشرطة الداير، والأفواج الأمنية، وحرس الحدود، بإشراف مباشر ومتابعة من محافظ الداير نايف بن لبدة، في إحباط عملية تسلل 100 شخص من مخالفي نظام الإقامة ونظام عبور الحدود، فيما أحبطت القوة تهريب قرابة 700 رأس من المواشي وعدد (2000 كرز دخان)، وتم التحفظ على أكثر من ١٥ مركبة استخدمت في عمليات التهريب.
وأكد محافظ الداير لـ"الخليج 365": أن الجهود في المحافظة مستمرة في مكافحة عمليات التهريب والتسلل بكامل الأجهزة الأمنية، في ظل توجيهات ومتابعة أمير المنطقة ونائبه -حفظهما الله - الداعمة والمحفزة، مشدداً على عدم التهاون أمام محاولات الأعداء لإفساد هذا الوطن الغالي، من خلال عمليات التهريب بكافة أشكالها.
، الداير .. إحباط تهريب 93 كجم من الحشيش وأكثر من 5 آلاف حزمة قات وضبط 100 متسلل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الداير .. إحباط تهريب 93 كجم من الحشيش وأكثر من 5 آلاف حزمة قات وضبط 100 متسلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.