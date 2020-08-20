محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الوفيات ارتفع إلى 30480 شخصًا سجلت فرنسا 4471 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و18638 إصابة في أسبوع واحد، ليرتفع الإجمالي إلى 229814 حالة مؤكدة. وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية تسجيل 12 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليصبح المجموع 30480 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس على الأراضي الفرنسية.فيروس كورونا الجديد 20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 11:16 PM إجمالي الوفيات ارتفع إلى 30480 شخصًا Advertisements فرنسا تسجل 4471 إصابة جديدة بكورونا و12وفاة فرنسا تسجل 4471 إصابة جديدة بكورونا و12وفاة سجلت فرنسا 4471 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و18638 إصابة في أسبوع واحد، ليرتفع الإجمالي إلى 229814 حالة مؤكدة. وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية تسجيل 12 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليصبح المجموع 30480 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس على الأراضي الفرنسية. الكلمات المفتاحية ، فرنسا تسجل 4471 إصابة جديدة بكورونا و12وفاة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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