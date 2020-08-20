شكرا لمتابعة خبر عن العاصمي خلال تدشينه برنامج التدريب على مدرستي: لابد من تضافر الجهود " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):دشن الدكتور عبدالرحمن العاصمي نائب وزير التعليم برنامج التدريب على منصة مدرستي، قائلا إن المرحلة الحالية استثنائية وتتطلب تضافر جهود الجميع لخدمة الطالب والطالبة.
وأضاف العاصمي أنه سيتم إنشاء إدارة عامة للتعليم الإلكتروني، لافتا إلى أنه سيتم تهيئة الزملاء في مجال التعليم للتعامل مع هذا النوع من التعليم لدعم برامج التعليم غن بعد.
وأوضح العاصمي أنه سيتم شرح كافة المفاهيم و المهارات والتفاصيل الخاصة بالتعليم عن بعد من أجل خدمة الطلاب والطالبات.
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