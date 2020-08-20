شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: سيتم تمديد التعليم عن بُعد في حال عدم توفر لقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشف وزیر الصحة توفیق الربیعة، اليوم الخميس، عن تمدید التعلیم عن بعد. كشف وزیر الصحة توفیق الربیعة، اليوم الخميس، عن تمدید التعلیم عن بعد. وقال في لقاء مع قناة " العربیة " من المنتظر أن یبث غدا الجمعة في برنامج "سؤال مباشر": سیتم تمدید التعلیم عن بعد في حال عدم توفر لقاح لفیروس كورونا المستجد". وأضاف : انخفاض عدد اصابات " كورونا " سببه إغلاق المدارس.

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