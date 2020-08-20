الاشتراطات اللازمة للحصول على الحلول التمويلية من الترفيه ومصرف الراجحي

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضحت الهيئة العامة للترفيه الاشتراطات اللازمة للحصول على الحلول التمويلية التي تقدمها الهيئة ومصرف الراجحي. أوضحت الهيئة العامة للترفيه الاشتراطات اللازمة للحصول على الحلول التمويلية التي تقدمها الهيئة ومصرف الراجحي. ويمكن تقديم الطلب عبر البريد الإلكتروني : " [email protected]". ويكون الطلب مصحوبًا بالتفاصيل التالية : "اسم المنشأة - النشاط - حجم الإيرادات - المنطقة - اسم مسؤول التواصل ورقم التواصل مع العميل ".

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