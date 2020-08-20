شكرا لمتابعة خبر عن خطورة استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

حذرت الإدارة العامة المرور، اليوم الخميس، السائقين من استخدام الهاتف الجوال، أثناء القيادة.

وأوضح المرور أنه يمكن تأجيل الرسائل، والتصوير والمكالمات، للحفاظ على حياتك وحياة الآخرين من حولك، وللوصول لوجهتك بأمان.

ويذكر أن استخدام الجوال أثناء القيادة يؤدي إلى العديد من الحوادث على الطرق وخسارة حياة العديد من الناس.