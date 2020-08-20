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الخضيري يحسم الجدل حول استخدام إبر فيكتوزا أو الساكسيندا للتنحيف

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رد الباحث المتخصص بأمراض السرطان الدكتور فهد الخضيري؛ على تساؤلات عديدة بشأن استخدام  إبر فيكتوزا أو الساكسيندا " للتنحيف " والتي هي نفس التركيب" ليراجلوتايدliraglutide ".

وأضاف الخضيري عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر "، قائلا:" هيئة الدواء والغذاء أكدت أنها لا تصرف إبر فيكتوزا أو الساكسيندا إلا من طبيب غدد بوصفة طبية ولمرضى النوع الثاني من السكري للعلاج لأنها قد تسبب التهاب للبنكرياس أو سرطان خلايا سي في الغدة الدرقية ".

وكانت هيئة الغذاء والدواء أوضحت أن مستحضر " فيكتوزا " يستخدم فقط للنوع الثاني من مرض السكري، موضحة أن صرفه للمرضى يقتصر على استشاري الغدد الصماء بالمستشفيات فقط، نظراً لاحتمال ارتباطه بعدد من الأعراض الجانبية.

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