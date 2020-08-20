︎ .

صرح وزير الصحة السعودية توفيق الربيعة و ذلك بحسب قناة العربية بأنه سوف يتم تمديد التعليم عن بُعد لعام ١٤٤٢ هـ في حال لم يتوفر لقاح لكورونا ، و يسعى العالم حتى هذه اللحظة لإيجاد اللقاح و حتى الآن لم يتوفر لقاح أثبت فعاليته لأن أي لقاح لا بد أن يمر بمراحل من التجارب السريرة ليتم تصريحه بشكل رسمي بعد التأكد منه و من فعاليته و الأهم عدم وجود أضرار على الإنسان .





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: سوف يتم تمديد التعليم عن بُعد لهذا السبب … التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.