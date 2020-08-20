«الجبير» يستقبل سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم الخميس، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيل تيشرفوني دى أورسو، الذي حضر لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة.

وثمّن الجبير الجهود الطيبة التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، متمنيًّا له دوام التوفيق.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

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