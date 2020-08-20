السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 46,500 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا



واشنطن 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 46,500 إصابة مؤكدة و 1,404 حالات وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,506,929 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 172,416 حالة وفاة.

// انتهى //

21:26ت م

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واشنطن 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 46,500 إصابة مؤكدة و 1,404 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,506,929 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 172,416 حالة وفاة.// انتهى //21:26ت م0225

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