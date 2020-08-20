السعودية اليوم / بلدية القريات تنفّذ 321 جولة رقابية وترفع 2165 طناً من النفايات خلال الـ 7 أيام الماضية



القريات 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

كشفت بلدية محافظة القريات عن إحصائيتها الأسبوعية من أعمال الرقابة الصحية والنظافة ورفع النفايات ومتابعة الخدمات التي تقدمها البلدية في المتنزهات والحدائق التي يقصدها الأهالي والزوار .

وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أن البلدية قامت بـ321 جولة على محلات المحافظة أسفرت عن إغلاق وتحرير 19 مخالفة، ومصادرة 128 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .

وبين أن البلدية قامت في مجال الإصحاح والبيئي والنظافة برفع 2165 طناً من النفايات وتطهير حاويات النظافة والأرصفة بالمعقمات، وإزالة 4175 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات .

مؤكداً حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات و"البروتوكولات" التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة

وتهيب بلدية محافظة القريات بالمواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940 .

// انتهى //

21:26ت م

0224



القريات 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسكشفت بلدية محافظة القريات عن إحصائيتها الأسبوعية من أعمال الرقابة الصحية والنظافة ورفع النفايات ومتابعة الخدمات التي تقدمها البلدية في المتنزهات والحدائق التي يقصدها الأهالي والزوار .وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أن البلدية قامت بـ321 جولة على محلات المحافظة أسفرت عن إغلاق وتحرير 19 مخالفة، ومصادرة 128 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .وبين أن البلدية قامت في مجال الإصحاح والبيئي والنظافة برفع 2165 طناً من النفايات وتطهير حاويات النظافة والأرصفة بالمعقمات، وإزالة 4175 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات .مؤكداً حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات و"البروتوكولات" التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا في جميع الأنشطة ، مشدداً أنه لن يكون هناك تهاون في جميع المخالفات المرصودة .وتهيب بلدية محافظة القريات بالمواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940 .// انتهى //21:26ت م0224

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية القريات تنفّذ 321 جولة رقابية وترفع 2165 طناً من النفايات خلال الـ 7 أيام الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.