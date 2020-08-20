السعودية اليوم / الهيئة الطبية العامة في صحة الجوف تحصل على المركز الأول في مؤشر أداء الهيئات الطبية



سكاكا 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

تصدّرت الهيئة الطبية العامة في صحة الجوف المركز الأول في تقرير مؤشر أداء الهيئات الطبية العامة على مستوى المملكة خلال الربع الثاني من عام 2020م، وهذا الإنجاز يأتي بمعدل إنجاز معاملات المرضى بالهيئات الطبية العامة.

الجدير بالذكر أن هذا المؤشر يقيس مدى فاعلية إنجاز المعاملات المختلفة للمرضى بالهيئة الطبية العامة والواردة من الجهات ذات الصلة، التي يُتخذ مايلزم من إجراء عليها داخل الهيئة أو تُدرس وتُحال للعرض على الهيئة الطبية العليا للنظر في العلاج خارج المملكة، وذلك وفقاً للإجراءات والمتطلبات للمعايير المتبعة.

وأكد مدير عام صحة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي على الاستمرار بالأداء المميّز لخدمة المرضى والقيام بحقوقهم وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية.

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21:16ت م

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