السعودية اليوم / رئيس الوزراء المصري: قدمنا مساعدات طبية لـ10 دول إفريقية بقيمة تقارب 6ر1 مليون دولار



القاهرة 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن بلاده قدمت مساعدات طبية عينية إلى 10 دول إفريقية لمواجهة تفشي فيروس

وشدد الدكتور مدبولي، فى الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي ورؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية عبر تقنية فيديو كونفرانس حول جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا، على أن مواجهة أزمة الوباء في القارة الإفريقية والحد من التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها يتطلب استمرار التعاون والتنسيق بين دول القارة فيما بينها ومع شركائها حول العالم، والبناء على ما طرحته الدول الأفريقية وتوافقت عليه من مبادرات وسياسات.

وأعرب رئيس الوزراء المصري عن قلق بلاده إزاء التطورات السياسية المتسارعة التى تشهدها مالي، مؤكداً دعم مصر لكافة الجهود السياسية التي تستهدف تسوية الأزمة، وتضامنها مع الشعب المالي حتى تتم تسوية هذه الأزمة.

وأشار إلى الدور التكاملي والحيوي الذي تقوم به التجمعات الإقليمية الاقتصادية في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا بالقارة الإفريقية، وأهمية تناغم وتناسق جهودها مع الجهود المبذولة على المستوى القاري.

وأكد ضرورة استمرار حث المؤسسات المالية الدولية وشركاء القارة، ومؤسسات القطاع الخاص الإفريقي والعالمي على تقديم كافة سبل الدعم للدول الإفريقية بما يُسهم في تجاوز التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا بالقارة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى دعم جهود مبعوثي الاتحاد الإفريقي، المعنيين بحشد الموارد المالية للصندوق الإفريقي لمكافحة فيروس كورونا، بما يوفر الموارد اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس من ناحية، ومواجهة تداعياته السلبية الاقتصادية من ناحية أخرى.

وجدد رئيس الوزراء المصري التزام بلاده بدعم العمل الإفريقي المشترك في مختلف المجالات واستمرار التشاور والتنسيق بهدف تجاوز الأزمة الراهنة والتعامل مع تداعياتها السلبية.

//انتهى//

21:07ت م

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القاهرة 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن بلاده قدمت مساعدات طبية عينية إلى 10 دول إفريقية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بقيمة تقارب 6ر1 مليون دولار.وشدد الدكتور مدبولي، فى الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي ورؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية عبر تقنية فيديو كونفرانس حول جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا، على أن مواجهة أزمة الوباء في القارة الإفريقية والحد من التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها يتطلب استمرار التعاون والتنسيق بين دول القارة فيما بينها ومع شركائها حول العالم، والبناء على ما طرحته الدول الأفريقية وتوافقت عليه من مبادرات وسياسات.وأعرب رئيس الوزراء المصري عن قلق بلاده إزاء التطورات السياسية المتسارعة التى تشهدها مالي، مؤكداً دعم مصر لكافة الجهود السياسية التي تستهدف تسوية الأزمة، وتضامنها مع الشعب المالي حتى تتم تسوية هذه الأزمة.وأشار إلى الدور التكاملي والحيوي الذي تقوم به التجمعات الإقليمية الاقتصادية في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا بالقارة الإفريقية، وأهمية تناغم وتناسق جهودها مع الجهود المبذولة على المستوى القاري.وأكد ضرورة استمرار حث المؤسسات المالية الدولية وشركاء القارة، ومؤسسات القطاع الخاص الإفريقي والعالمي على تقديم كافة سبل الدعم للدول الإفريقية بما يُسهم في تجاوز التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا بالقارة.وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى دعم جهود مبعوثي الاتحاد الإفريقي، المعنيين بحشد الموارد المالية للصندوق الإفريقي لمكافحة فيروس كورونا، بما يوفر الموارد اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس من ناحية، ومواجهة تداعياته السلبية الاقتصادية من ناحية أخرى.وجدد رئيس الوزراء المصري التزام بلاده بدعم العمل الإفريقي المشترك في مختلف المجالات واستمرار التشاور والتنسيق بهدف تجاوز الأزمة الراهنة والتعامل مع تداعياتها السلبية.//انتهى//21:07ت م0216

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