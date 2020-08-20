السعودية اليوم / مدارس طريف تواصل تسليم المقررات الدراسية لأكثر من 15 ألف طالب وطالبة



طريف 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

واصلت مدارس مكتب التعليم بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية ، تسليم المقررات الدراسية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ، استعداداً للعام الدراسي الجديد 1442هـ .

وأوضح مكتب التعليم بالمحافظة ، أن المدارس التابعة له وعددها 70 مدرسة يدرس فيها أكثر من 15 ألف طالب وطالبة ، تواصل عملية تنفيذ خطة توزيع المقررات الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ، مبيناً أن كل مدرسة تقوم بعملية التسليم من خلال جداول زمنية محددة ، مع التأكيد على الطلاب وأولياء أمورهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامتهم.

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20:32ت م

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