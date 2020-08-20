شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

كشف وزير الصحة توفيق الربيعة عن تمديد التعليم عن بعد، وقال في لقاء مع قناة العربية من المنتظر أن يبث غدا الجمعة في برنامج "سؤال مباشر": سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا المستجد و "أنا لست طبيبا".

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