شكرا لقرائتكم خبر عن "العواد": قرار تحديد الجرائم الكبيرة سيخفض أعداد الموقوفين والان نبدء بالتفاصيل

رحب رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد، بصدور قرار النائب العام اليوم، الذي حدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وقلص الجرائم التي تستدعي التوقيف، واتسم بمرونة تتمثل في إمكانية الإفراج عن الموقوفين المتهمين بارتكاب تلك الجرائم.

وأضاف العواد: هذا القرار سيسهم في انخفاض أعداد الموقوفين.