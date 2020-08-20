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التعاون الإسلامي تدين تكرار ميليشيا الحوثي استهداف الأبرياء في المملكة
الأعمال العدائية للحوثي لا تخدم جهود إيجاد الحل السلمي
متابعات الخليج 365 - واس
أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من مدينة صنعاء مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بالمنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.
وأكد العثيمين أن تكرار الأعمال العدائية والعبثية من ميليشيا الحوثي الإرهابية لا يخدم جهود إيجاد الحلّ السلمي، مجدّدا في الوقت ذاته إدانة منظمة التعاون الإسلامي لتلك الأعمال من قبل الميليشيا الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدّها بالمال والسلاح.
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