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بلدية رجال ألمع تنفذ 60 جولة تفتيشية وتغلق 6 محلات
ضبط العديد من المخالفات والملاحظات وتطبيق العقوبات حيالها
متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- رجال ألمع
نفّذت بلدية محافظة رجال ألمع ممثلة في قسم صحة البيئة عددًا من الجولات الرقابية على العديد من المحلات والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة في المحافظة حيث تم ضبط العديد من المخالفات والملاحظات والتي تم تطبيق العقوبات المقررة لها من قبل البلدية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي آل مصمع” أن هذه الجولات تأتي تنفيذًا لتوجيهات سعادة أمين المنطقة الدكتور “وليد بن محمد الحميدي”، وذلك بهدف ضبط المخالفين والقضاء على المخالفات والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي والوقوف على مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية إضافة لمتابعة عمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
وبيّن “آل مصمع” أن صحة البيئة بالبلدية قد قامت خلال أسبوع بـ 60 جولة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 13 مخالفة وإغلاق 6 محلات، إضافة إلى مصادرة 24 كيلو جرامًا و15 لترًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
وشدد “آل مصمع” على أن البلدية مستمرة في جولاتها التفتيشية والرقابية، وأنه لا تهاون مع المخالفين والمستهترين بصحة المستهلكين، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال على الرقم 940.
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