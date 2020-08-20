شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة.. إزالة تعديات على أراض حكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها في جميع الأحياء أزالت بلدية أبرق الرغامة الفرعية عدد من أسوار التعديات بنطاق البلدية على مساحة اجمالية بلغت (7600) ألف متر مربع.

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة الفرعية المهندس/ سعد محمد القحطاني أن قسم مراقبة التعديات في البلدية رصد المخالفات واتخذ حيالها الإجراءات النظامية حيث جرى متابعة 4 مواقع بوادي قوس و9 مواقع بحي الحرازات عبارة عن "أحواش" وغرف تحت الإنشاء.

وأكد م. القحطاني أن البلدية سوف تواصل جولاتها الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر المتابعة المستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية، مشدداً في الوقت ذاته أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضه للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.