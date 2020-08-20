محمد بن مسعود - الدمام - أخمدت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية حريقًا اندلع في مستودعات وورش في صناعية الخضرية. وأكد الدفاع المدني أن عمليات التبريد لا زالت قائمة بالموقع ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات ولله الحمد. وأوضح أن إجراءات التحقيق قائمة لمعرفة أسباب الحادث. Advertisements مدني الشرقية مدني الشرقية 20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 09:17 PM شاهد.. مدني الشرقية يخمد حريق مستودعات صناعية الخضرية شاهد.. مدني الشرقية يخمد حريق مستودعات صناعية الخضرية أخمدت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية حريقًا اندلع في مستودعات وورش في صناعية الخضرية. وأكد الدفاع المدني أن عمليات التبريد لا زالت قائمة بالموقع ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات ولله الحمد. وأوضح أن إجراءات التحقيق قائمة لمعرفة أسباب الحادث. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. مدني الشرقية يخمد حريق مستودعات صناعية الخضرية ،

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