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محمد بن مسعود - الدمام - تعادل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مع ضيفه ضمك بنتيجة سلبية في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أنهى الفريقان شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، ودون فاعلية.
وفي الشوط الثاني استمر السجال بين الفريقين دون تحقيق نتيجة إيجابية تذكر ليكتفي الفريقان بنقطة لكل منهما في هذا اللقاء.
وبذلك بقي ضمك في المركز الخامس عشر بـ26 نقطة والفيحاء في المركز الحادي عشر بـ30 نقطة.
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفيحاء ضمك الدوري السعودي للمحترفين
في الجولة 26 من الدوري .. التعادل السلبي يخيم على لقاء الفيحاء وضمكعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2020-08-20
تعادل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مع ضيفه ضمك بنتيجة سلبية في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أنهى الفريقان شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، ودون فاعلية.
وفي الشوط الثاني استمر السجال بين الفريقين دون تحقيق نتيجة إيجابية تذكر ليكتفي الفريقان بنقطة لكل منهما في هذا اللقاء.
وبذلك بقي ضمك في المركز الخامس عشر بـ26 نقطة والفيحاء في المركز الحادي عشر بـ30 نقطة.
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
09:19 PM
تعادل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مع ضيفه ضمك بنتيجة سلبية في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أنهى الفريقان شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، ودون فاعلية.
وفي الشوط الثاني استمر السجال بين الفريقين دون تحقيق نتيجة إيجابية تذكر ليكتفي الفريقان بنقطة لكل منهما في هذا اللقاء.
وبذلك بقي ضمك في المركز الخامس عشر بـ26 نقطة والفيحاء في المركز الحادي عشر بـ30 نقطة.
، في الجولة 26 من الدوري .. التعادل السلبي يخيم على لقاء الفيحاء وضمك ،
المصدر : الخليج 365
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