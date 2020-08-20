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شاهد.. إخماد حريق هائل في مستودع بصناعية الدمام
متابعات الخليج 365 - الدمام
باشرت فرق الدفاع المدني بالدمام، اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع في مستودع بالصناعية التي توجد في شمال غرب المدينة.
ونشب الحريق في منطقة محدودة تبلغ حوالي 2500 متر، وبدأ في مستودع رئيسي به مواد بلاستيكية.
وأخمدت فرق الدفاع المدني الحريق وتم السيطرة على الوضع بشكل كامل، فيما أظهر مقطع فيديو تصاعد أدخنة لبقايا النيران.
وقال مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، إنه لا توجد إصابات أو وفيات نتجت عن الحريق، فيما لا تزال التحقيقات جارية.
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