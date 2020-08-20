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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، أعمال إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان بإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

ونوه وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد المالكي بما يلقاه الحرمان الشريفان وقاصدوهما من عناية ورعاية من القيادة الرشيدة ومرافقهما عامة، ومنها مجمع كسوة الكعبة المشرفة وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عبادتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وأوضح أنه وفقا للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق المعني بالمهمة تركيب الحلقات المثبتة ليتم إسدال الجزء الذي رفع من الثوب خلال موسم الحج لعام 1441هـ، مشيرا إلى أن رفع أجزاء من الثوب بمقدار ثلاثة أمتار في منتصف ذي القعدة كان من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها.

وأفاد المالكي بأن فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع حرص على تنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة، مشيرا إلى أن الفريق الفني يمثل جميع الأقسام الفنية والإدارية والطبية بالمجمع، وجميعهم حريصون على تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.

خطوات إسدال ثوب الكعبة: