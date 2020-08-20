إنشاء محطة لضخ مياه الأمطار المجمعة بأحياء الجبيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ بلدية محافظة الجبيل حاليا مشروعا لإنشاء محطة رئيسة متكاملة لضخ مياه الأمطار المجمعة، وذلك ضمن مشروع تصريف مياه الأمطار، والذي يهدف إلى تأهيل وتطوير جميع مكونات البنية التحتية لتتناسب مع حجم النهضة الشاملة بالمحافظة، وتحقق التنمية المستدامة، خاصة مشاريع تصريف مياه الأمطار.

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف الدويش، أن هذا المشروع الذي يقع على مساحة 550م مسطحا وبتكلفة تبلغ 65,275,980 ريالا، سيسهم في رفع كفاءة الشبكة وقدرتها على استيعاب الهطولات المطرية بشكل أكثر فعالية، وذلك بواسطة 6 مضخات كبيرة سعة تصريف 2500 لتر/ الثانية لكل مضخة إلى مياه الخليج العربي، وذلك عبر خطوط طرد مزدوجة قطر 1600 مليمتر، وطول 2 كلم، تبدأ من مبنى المحطة بشارع وادي فاطمة إلى غرفة المصب على الخليج العربي مرورا بطريق المدينة المنورة وشارع الملك فيصل الشرقي.

وأكد الدويش أن البلدية أعدت الدراسات الفنية والتصاميم الهندسية لمواقع تجمعات المياه في المناطق غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار بالأحياء، وتم تسليم أحد المواقع لتجمع المياه لبعض الشوارع المتفرعة منه، حيث بلغت نسبة الأعمال المنجزة في المشروع 28%، وسوف تستكمل خلال الفترة المقبلة أعمال شبكات تصريف مياه الأمطار بالمواقع غير المخدومة الأخرى، والتي انتهت دراساتها وتصاميمها من خلال عقود تمت ترسيتها أخيرا، حيث تسعى البلدية إلى إنشاء شبكات متكاملة لتصريف مياه الأمطار بالمحافظة في المواقع غير المخدومة بالشبكة، والتي تعزز وتدعم شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول ودرء أخطارها.

ونوه بما حظيت به المحافظة خلال السنوات الماضية من تنفيذ عدد من مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، مبينا أن العمل جار حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية، والتي تخدم المواطن والمقيم، وفي مقدمتها مشاريع تصريف مياه الأمطار في المحافظة.