شكرا لقرائتكم خبر 10.6 ملايين عملية حصيلة العدل خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرت وزارة العدل خلال العام الهجري الماضي 10.6 ملايين عملية، ولا سيما خلال فترة تعليق العمل في المقرات العدلية بسبب جائحة « كورونا »، التي لم تؤثر على وتيرة العمل العدلي، حيث استمر عن بعد الكترونيا بنفس الوتيرة والجودة، مما وفر الجهد والوقت على المستفيدين، وفي نفس الوقت المحافظة على صحتهم وسلامتهم.

ولعبت بوابة ناجز الالكترونية najiz.sa دورا كبيرا في خدمة المستفيدين خلال الجائحة، مما جعلها أيقونة للمرحلة، حيث أتاحت خدمات عدلية للمستفيدين، يمكن إجراؤها عن بعد بكل يسر وسهولة، في جميع القطاعات، القضاء، التنفيذ، التوثيق.

وأتيحت جميع خدمات محاكم التنفيذ للمستفيدين من منازلهم، إضافة إلى إطلاق خدمة صرف الشيكات دون الحاجة إلى مراجعة محاكم ودوائر التنفيذ، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار الفيروس، إلى جانب إطلاق منصة نافذ الالكترونية للسندات التنفيذية، ورفع جميع قرارات الحبس الصادرة من محاكم التنفيذ حسب الأمر الملكي الكريم الصادر في هذا الشأن، وإطلاق منصة المزاد الالكتروني.

وشهدت الوزارة خلال عام 1441هـ إطلاق العديد من المشاريع التي ترتقي بمستوى وجودة الخدمات العدلية، من أهمها مركز العمليات العدلي، الذي يشكل خطوة جديدة من جانب الوزارة لدعم منظومة العمل العدلي، وضمان جودة الأداء والشفافية، حيث يهدف إلى متابعة أعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل، بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية والاستراتيجية، إضافة إلى تطوير الخدمات العدلية وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين.

وفي العام نفسه، جرى تدشين مركز ناجز للخدمات العدلية، الذي يقدم نحو 100 خدمة تحت سقف واحد، للأفراد وأصحاب الأعمال وشركاء «ناجز»، في أوقات عمل مرنة صباحية ومسائية، تيسيرا على المستفيدين.

خدمات الكترونية أطلقتها العدل:

المصادقة عن بعد لمحضر الضبط للقاضي والأطراف

الصك الالكتروني

تبادل المذكرات القضائية

إصدار الوكالات من خلال بوابة ناجز

منصة تراضي الرقمية

برامج تدريب عن بعد

التراخيص العدلية

نقل ملكية العقارات بتفعيل البيع والشراء الكترونيا

التقاضي الالكتروني واعتماد دليله الإجرائي

المواعيد الالكترونية للخدمات غير المتوفرة على بوابة ناجز

خدمات التوثيق عبر خاصية الاتصال المرئي

أبرز عمليات العدل:

120 خدمة عدلية عبر بوابة ناجز خلال الجائحة

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2.2 مليون مستفيد من خدمات ناجز

1.9 مليون جلسة قضائية

750 ألف حكم

600 ألف طلب استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ لاسترداد 133 مليار ريال

مليون قرار أصدرتها محاكم ودوائر التنفيذ

2.4 مليون إجراء تنفيذي

4 ملايين عملية توثيق عقاري