شكرا لقرائتكم خبر «إثراء» يطلق برنامج تحديات تنوين الإبداعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، برنامج «تحديات تنوين»، الذي يستهدف المصممين والمهنيين والطلاب، وذلك خلال الفترة من 8 محرم الحالي إلى 4 ربيع الأول المقبل. ويشمل البرنامج ورش عمل متخصصة في الإبداع والتصميم تهدف إلى تطوير المستوى التصميمي والإبداعي للمشاركين، وإيجاد بيئة محفزة مكتشفة للمواهب وداعمة للابتكار وتدعم الطاقات الشبابية. ويحمل البرنامج 6 ورش عمل رئيسة ممثلة في تصميم المعلومات الثقافية، والتصور الإبداعي للحرف اليدوية السعودية، ومستقبل صناعة المساحات الإبداعية، والإبداع يحتاج إليك، والأثاث الكرتوني، إضافة إلى ورشة جديدة في الهواء الطلق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «إثراء» يطلق برنامج تحديات تنوين الإبداعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.