شكرا لقرائتكم خبر وزير الصناعة: ولي العهد حريص على تمكين المواطنين وتوظيف قدراتهم صناعيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن الدولة تؤمن بالفرص المتاحة في القطاع الصناعي، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان حريص على تعظيم الفائدة منها، وانعكاس أثرها على الاقتصاد الوطني، ويؤمن بقدرات أبناء وبنات الوطن، ويوجهنا دائما لتمكينهم وتوظيف قدراتهم، بما يعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وقال الخريف، لدى لقائه أعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف، إن القيادة تؤمن بأهمية قطاع الصناعة والثروة المعدنية لذلك جاء القرار بإنشاء وزارة مستقلة تعنى به، مؤكدا أن أمامنا فرصا كبيرة وواعدة نعمل على استغلالها والاستفادة منها، مبينا أنني ابن القطاع الصناعي، ونظرت له من عدة زوايا بدءا من بائع يعمل 15 سنة في المدينة الصناعية، ثم مستثمر ثم حظيت بثقة القيادة لأكون مسؤولا استراتيجيا عن ملف الصناعة والثروة المعدنية.

وأشار إلى أن المملكة تعمل اليوم على تعظيم فائدة قطاع التعدين، وتم وضع الخطط وتحديث السياسات والتشريعات اللازمة لذلك كموافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد، وتم خلال الفترة الماضية العمل على توسيع المسح الجيولوجي ليشمل مساحات شاسعة من المملكة بهدف استكشاف الثروات الطبيعية وتعظيم الفائدة منها.

ماذا قال وزير الصناعة؟

• تمكنت من مضاعفة إنتاج الكمامات الطبية من 500 ألف كمامة يوميا إلى 3 ملايين كمامة، وبالدعم الحكومي بدأنا العمل على الوصول إلى 10 ملايين كمامة يوميا

• خلال جائحة كورونا أثبت القطاع الصناعي كفاءة في التعامل مع المتغيرات، ولم تتأثر الأسواق السعودية كما حدث في بعض دول العالم

• خلال جائحة كورونا نجحت قطاعات الأغذية والمستلزمات الطبية في توفير احتياج السوق، ومتطلبات المستهلكين بشكل كامل

• القطاع الصناعي هو عصب النمو الاقتصادي، ورؤية المملكة ووضعت خططا شاملة واستراتيجية للنهوض بالصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية

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• المملكة تمتلك جميع المقومات لتكون دولة رائدة في القطاع الصناعي كالبنية التحتية، والقدرات البشرية، والموقع الجغرافي الذي يتميز أيضا بالثروات الطبيعية

• الثورة الصناعية الرابعة تعد فرصة أمام المملكة لتستغلها، وهي تمتلك أهم المقومات التي تساعدها على ذلك، ومن أبرزها شباب وشابات هذا الوطن

• أمام القطاع الصناعي تحد كبير بمنافسة القطاعات الأخرى وأن يكون الجاذب الأول للمستثمرين. (هدفنا أن نجعل القطاع الصناعي الخيار الأول للاستثمار)

• نتبنى في منظومة الصناعة إيجاد مسار جاذب للأفكار، وتحويلها إلى مشاريع صناعية، سواء عبر التخطيط وعمل دراسات الجدوى أو توفير التمويل اللازم

• سنعمل على تطوير أفكار شباب وشابات وطننا وتحويلها لمشاريع، بعد تقييمها والتأكد من جدواها الاقتصادية

• اليوم الصناعة السعودية ذات جودة عالية، ونعمل على إطلاق مشروع «صنع في السعودية» لتحفيز الصناعات الوطنية، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها

• نعمل اليوم في منظومة الصناعة على تحفيز الاستثمار الخارجي في القطاع الصناعي، وجذب رؤوس الأعمال للاستثمار في السعودية