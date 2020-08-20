نائب أمير مكة يتسلم تقريرا لأعمال الكهرباء خلال حج 1441

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان تقريرا عن أعمال الشركة السعودية للكهرباء خلال موسم حج 1441هــ، سلمه له رئيس القطاع الغربي في الشركة المهندس عبدالسلام العمري.

وتضمن التقرير نبذة عن الأحمال الكهربائية التي تم توفيرها في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، وبلغت 180 ميجاوات، كما أورد التقرير تفاصيل المشروعات الجديدة لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن ذلك إنشاء محطات تحويل متنقلة في المشاعر المقدسة، و733 محطة توزيع، وخطوط جهد متوسط ومحطة جهد عال، إضافة إلى خطوط الجهد العالي التي تقدر قيمتها بـ 1.3 مليار ريال.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن المشروعات الجديدة لشركة الكهرباء في محافظات المنطقة التي من شأنها تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية.