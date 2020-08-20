شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يبحث جهود استقرار أسواق البترول مع رئيس الوزراء العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا برئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وجرى خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها. وفي هذا الصدد، أكد الجانبان على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق «أوبك بلس» بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها. كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يبحث جهود استقرار أسواق البترول مع رئيس الوزراء العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.