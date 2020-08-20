ماكينات خاصة لتعقيم سجاد المسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف إعادة فرش سجاد المسجد النبوي في التوسعات والساحات الخارجية مع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التباعد بين المصلين. وشملت الإجراءات المتخذة وفقا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس أخذ مسحات التواجد البكتيري للتأكد من مستوى وكفاءة تعقيم السجاد قبل إعادة فرش 7 آلاف سجادة في المسجد النبوي والتوسعات والساحات الخارجية، إضافة إلى تعقيم أرضيات المسجد من خلال ماكينات خاصة مزودة بمواد لتطهير الأرضيات وتعقيمها قبل فرش السجاد، وتوزيع عبوات مياه زمزم والمياه الصحية للمصلين في رحاب المسجد النبوي مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين.

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