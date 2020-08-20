مركز للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بجامعة طيبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنشأت جامعة طيبة مركزا للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030 بالتميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، وتبادل البيانات الحكومية المشتركة، وجرى تكليف الدكتورة رحاب البلادي مشرفة على المركز. وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني أن الهدف من المركز هو الإسهام في دعم الجامعة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وفق أفضل الممارسات العالمية، وتأهيل وتمكين الكفاءات الرقمية من مساهمة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

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