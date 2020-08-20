مركز للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بجامعة طيبة

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وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني أن الهدف من المركز هو الإسهام في دعم الجامعة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وفق أفضل الممارسات العالمية، وتأهيل وتمكين الكفاءات الرقمية من مساهمة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
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